【內房數據】恒大上月合約銷售按年升7.7% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房8月銷售數據

內地房地產商下半年加快推盤節奏，券商富瑞引述克而瑞的數據指，該行追蹤的30間主要發展商8月銷售平均按年升37%，符合預期，年初至今的銷售按年增長約9%，意味已完成全年銷售目標約59%。該行相信，強勁銷售勢頭將持續，並預期不少發展商可超額完成全年目標。以下本報綜合各大內房股8月份內房數據，貨幣單位均為人民幣。

融信中國 （03301） 8月合約銷售額約為120.3億元，按年升10.1%，合約建築面積約為61.2,628平方米，平均合約售價約為每平方米19,671元。首8個月合約銷售額約為845.3億元，按年升5%，合約建築面積約為379.1萬平方米，平均合約售價約為每平方米22,298元。

中國恒大 （03333） 8月合約銷售金額約為514.8億元，按年增長約7.7%，合約銷售面積約為532.4萬平方米，較去年同期增長約18.5%。首8個月物業累計合約銷售金額約達4,506.2億元，按年增長約21.8%，累計合約銷售面積4,934.3萬平方米，較去年同期增長約42.9%。

花樣年 （01777） 8月銷售額為約51.02億元，按年增71.2%，相應已售建築面積為約35.4萬平方米，平均售價為每平方米約14,415元。首8個月團已累積的銷售額為約274.11億元，按年增38.4%，相應已售建築面積為約201.6萬平方米，平均售價為每平方米約13,595元。

旭輝 （00884） 8月合同銷售約256億元，按年增86%，合同銷售面積約181.65萬平方米，合同銷售均價約每平方米14,100元。首8個月累計合同銷售金額約1,283.2億元，按年增10%，合同銷售面積約824.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米15,600元。

萬科 （02202） 8月合同銷售面積422.9萬平方米，合同銷售額587.2億元，按年升33.1%。首8個月累計實現合同銷售面積2893.9萬平方米，合同銷售額4382.2億元，按年升2.8%。

合景泰富 （01813） 8月預售額為96.12億元，按年增加55.8%，預售建築面積約為65.7萬平方米，按年增加92.1%。

奧園 （03883） 8月物業合同銷售金額約108.5億元，按年增長41%，首8個月合同銷售累計約712.8億元，按年增長5%。

碧桂園 （02007） 8月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約609.3億元，按年增加30.1%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約712萬平方米，按年增37.86%。

金地商置 （00535） 8月合約銷售總額約64.14億元，按年增28.3%，而期內合約銷售總面積約26.27萬平方米，期內的銷售均價為每平方米約24,400元。首8個月期間的累計合約銷售總額約432.38億元，按年增19.8%，而累計銷售總面積約185.7萬平方米。

美的置業 （03990） 首8個月合同銷售金額約718.2億元，按年增18.3%，而相應的已售建築面積約640.1萬平方米。

時代中國 （01233） 8月合同銷售89.2億元，按年增41%，簽約建築面積約為62.2萬平方米。首8個月合同銷售493.66億元，按年升14.4%，簽約建築面積約為352.9萬平方米。

富力地產 （02777） 8月的月內權益合約銷售總金額約為108.6億元，按年升3.1%，銷售面積達約97.55萬平方米。首8個月總權益合約銷售金額約726.2億元，按年跌10.6%，銷售面積達約623.93平方米。

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編輯：袁諾曦