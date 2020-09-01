【香港經濟】7月香港零售銷售再挫23%　連跌18個月

▲ 7月份零售業總銷貨價值的臨時估計為265億元，較去年同期跌23.1%。

政府統計處公布最新零售業銷貨額數字，7月份零售業總銷貨價值的臨時估計為265億元，較去年同期跌23.1%，跌幅雖較市場預期溫和，但已經是連續第18個月錄得下跌。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，7月份食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值按年跌12.9%。其次為其他未分類消費品（按年跌7.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（按年跌53.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（按年跌5.6%）；百貨公司貨品（按年跌28.8%）；服裝（按年跌42.5%）；藥物及化妝品（按年跌50.9%）；汽車及汽車零件（按年跌13.1%）；書報、文具及禮品（按年跌41.0%）；中藥（按年跌26.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（按年跌53.6%）；以及眼鏡店（按年跌37.0%）。

政府：零售業經營環境短期內仍十分困難



另一方面，二零二零年七月與二零一九年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升26.5%。其次為燃料（銷貨價值上升3.8%）；以及傢具及固定裝置（上升0.3%）。

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，主要期間香港新冠肺炎的確診個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。



發言人進一步指，最近疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

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編輯：趙穎妍