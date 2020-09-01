打邊爐暗藏危機？ 鄭中基變暖爸護健康  任宣傳大使拍攝廣告 呼籲關注第四高—高尿酸　免痛風侵襲

不論春、夏、秋、冬，也無損港人打邊爐的熱情，但原來打邊爐不少食材暗藏增高尿酸的危機，如不好好調整飲食習慣，隨時引爆「三高」以外的第四高——高尿酸，長遠可誘發痛風。近年以家庭為重的鄭中基（Ronald）越來越關注身體健康，今次就化身宣傳大使，為降尿酸藥物拍攝廣告，宣揚高尿酸的危害與健康飲食的重要性，並希望透過一個簡單手勢教大家謹記正常尿酸水平，嚴防痛風侵襲。

家庭與朋友 Ronald一改飲食習慣

雖然Ronald時不時也會「烚吓烚吓」，不過原來他本身更鍾情「鋸扒」，但已為人父的Ronald已一改昔日飲食習慣，現時甚少外出吃飯，經常在家與子女吃「住家飯」，務求少味精、多菜少肉、少食多餐，食得健康。



他不諱言這個飲食上的轉變很大部份是為了孩子，「但其實自己也看到身邊不少朋友，身材即使不特別肥壯、年紀不大，卻已有痛風纏繞，時不時關節痛，睇到都辛苦。」這告誡著他要維持健康飲食，亦感到有必要讓更多人認識尿酸和痛風的嚴重性。

三高人士要留意第四高：尿酸 免誘發痛風

為此接下是次降尿酸藥物廣告拍攝的他亦做足功課，娓娓道來尿酸與痛風的關係，以至藥物和飲食的作用。「三高大家聽得多，卻未必留意尿酸水平，尿酸過高會引發痛風，而三高、肥胖、常飲酒的人士都是痛風高風險一族，因此應留意控制尿酸水平，以免演變成痛風，甚至關節變形。」



廣告將於各大平台發佈

要控制尿酸，如Ronald般注意飲食，多菜少肉自然少不了，效果良好而副作用少的降尿酸藥物也很重要，目標水平為低於6mg/dL（或0.36 mmol/L）。為了令觀眾更「入腦」，Ronald在廣告中展示一個簡單手勢，相信可以提升大眾對尿酸水平的關注。他希望大家細心留意廣告內容，「廣告暗藏不少玄機，大家記得留意！」廣告將於9月3日起，陸續在社交媒體及戶外平台發佈，敬請留意。

（資料由客戶提供）