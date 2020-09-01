【內銀股價】內銀唱淡下半年前景　工建郵儲齊創逾52周低（附券商點評）

▲ 工行、建行及郵儲行績後股價齊創逾52周低，而中行及農行則曾見逾1個月低。

新冠肺炎導致銀行撥備飆升，加上「工中建農」等國有內銀一致唱淡下半年前景，拖累內銀股全線受壓，工行 （01398） 、建行 （00939） 及郵儲行 （01658） 更齊創逾52周低。

內地疫情逐漸受控，但一眾內銀管理層仍然未敢鬆懈，更揚言下半年資產質素壓力仍存。而且，隨著下半年更多浮動利率貸款訂價需轉移至以LPR訂價，淨息差難免會跟隨下跌。

內銀股績後全線偏軟，其中工行收報4.31元，跌0.7%；建行收報5.49元，郵儲行收報3.67元，均無升跌；中行收報2.52元，跌0.8%；農行收報2.56元，跌1.2%。

瑞銀：下半年息差收窄壓力料緩和

內銀上半年盈利幾乎全線挫一成。瑞銀投資研究部大中華金融行業研究主管顏湄之表示，單計第二季內銀平均淨息差按季收窄6個基點，下半年收縮壓力繼續存在，但跌幅應該較上半年溫和。

大摩：大型內銀盈利趨勢疲弱 惟第四季或有驚喜

摩根士丹利總結內銀上半年業績，形容大型內銀的盈利趨勢明顯較中小型行疲弱，而內銀撥備前經營溢利及淨息差走勢日趨分化，例如最大的七間內銀次季盈利按年跌2%至增6%不等，而中型內銀則增8%至27%。若單計淨息差，工利、信行及中行的淨息差均有所擴張，反而其他大型內銀則普遍按季收縮10個基點。

大摩續指，由於內銀上季已預先作出巨額撥備，情況在下半年有機會改善，甚至帶動傳統是提計撥備高峰期的第四季，因而按年出現盈利增長。

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編輯：趙穎妍