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FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享）

環球社會熱點 17:20 2020/09/01

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澳洲準備立法，規定社交媒體需要為平台上的新聞分享，跟相關新聞機構分享收益。全球首屈一指的社交媒體巨頭Facebook首當其衝，於是威脅取消澳洲用戶的分享新聞功能。隨著社交媒體不斷膨脹，相信不只於新聞業，讓相關行業與社交媒體瓜分利潤正逐漸成為世界共識，Facebook只能阻一時，難擋一世。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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