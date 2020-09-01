FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享） 環球社會熱點 17:20 2020/09/01 分享： 澳洲準備立法，規定社交媒體需要為平台上的新聞分享，跟相關新聞機構分享收益。全球首屈一指的社交媒體巨頭Facebook首當其衝，於是威脅取消澳洲用戶的分享新聞功能。隨著社交媒體不斷膨脹，相信不只於新聞業，讓相關行業與社交媒體瓜分利潤正逐漸成為世界共識，Facebook只能阻一時，難擋一世。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【移民澳洲】FB或禁澳洲用戶分享新聞 因當地倡立法制衡科企 今日 【移民澳洲】FB或禁澳洲用戶分享新聞 因當地倡立法制衡科企 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞 2020/07/30 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞 【美國大選】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登 2020/07/20 【美國大選】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登 【杯葛Facebook】fb被揭有意「姑息」特朗普 多次改內部政策 2020/06/30 【杯葛Facebook】fb被揭有意「姑息」特朗普 多次改內部政策 【杯葛Facebook】廣告商響應拒落廣告 發起人欲擴展至全球 2020/06/29 【杯葛Facebook】廣告商響應拒落廣告 發起人欲擴展至全球 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 今日 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱（訂戶專享） 今日 安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱（訂戶專享） 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 2020/08/31 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 社交平台 Facebook 廣告 媒體 澳洲 壟斷 假新聞 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入