海爾智家私有化海爾電器連獲ISS、Glass Lewis及其自身股東投票支持，現已向前邁出一大步！

9月1日，海爾智家（600690.SH/690D.DE）召開臨時股東大會暨A股和D股類別股東大會，就7月31日發佈的公司擬以協定安排方式私有化子公司海爾電器（1169.HK）相關議案進行投票，獲逾99%股東高票通過。

此外，早前獨立股東顧問機構ISS、Glass Lewis亦為此向海爾智家股東作出「推薦」評價，可見海爾智家換股私有化海爾電器方案，現已向前邁出了實質性的一大步！

回顧該私有化要約內容細節，據估值顧問百德能證券的估值報告，每股海爾智家H股的價值中值為18.47港元。基於每股計劃股份都可以換得1.60股海爾智家H股股份以及1.95港元的現金付款，即每股計劃股份的總價值約31.51港元。該方案對海爾智家股東2019年享有的扣非歸母EPS攤薄4.9%，對海爾電器股東2019年享有的持續經營歸母EPS增厚9.9%，中國內地機構招商家電報告稱此為「稀釋有限，誠意十足」。

對於海爾智家股東而言，短暫的EPS攤薄換取的是兩間公司合併打通提交運營效率後更廣闊的未來空間，是次高投票率通過議程便足以驗證A股及Ｄ股股東對私有化方案的「力撐」態度。此外海爾智家更承諾股東，於計劃生效後，公司計劃於三年內以歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為基礎，逐年將其股息率增加至40%，較之前有30%顯著提升，確實誠意滿滿。

近日，海爾智家公佈2020年中期業績報告，上半年營收約957.28億元，同比小幅下滑4%；歸母淨利潤約為27.8億元，同比減少45%。上半年受新冠疫情影響，家電行業低迷，但其中報顯示，海爾智家在一季度及4、5月收入和歸母淨利潤負增長後，6月收入和歸母淨利潤同比增速分別達到20.6%和21.4%，迎來業績拐點。

不同於海爾電器主攻中國內地市場，海爾智家積極佈局海外。2020年上半年，海爾智家海外市場實現收入470億元，同比增長0.64%，海外經營利潤率由一季度的2.3%增加到二季度的3.8%。海外主要區域表現好於當地行業，如北美市場收入同比增長6.5%，日本市場收入同比增長16.3%等。中國企業這等海外成績在國際關係緊張的大環境下，實屬不易。

據了解，海爾智家的海外業務是建基於當地運營及本土創牌的區域內發展。公司現已實現「海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Fisher&Paykel、AQUA、Candy」七大世界級品牌佈局與全球化運營。2020年上半年公司海外收入佔比49%，且近100%為自主品牌收入，業務已覆蓋亞、歐、美、澳、非等五大洲。該公司在疫情影響下，及時調整了產品、管道及行銷策略，加速拓展電商管道網路，探索實踐線上行銷新模式，故而實現正增長。

新冠疫情影響下，各行業均迎來了一波大洗牌，優勝劣汰。中國大家電產業現已步入成熟發展階段，行業內集中度持續提升，結構的升級已是龍頭公司迫在眉睫需進行的事情。海爾智家近年來所推進的物聯網智慧家庭生態品牌戰略落地，亦只有在進一步整合兩間公司的業務產品的基礎上，才可發揮最大的平台效應。此外，兩間公司的整合將有助於改善其股權及管理架構，消除關聯交易，提高資金管理效率，實現管理團隊、員工及股東的利益一致，協同效應影響深遠。

七月底私有化要約公告一出，海爾智家股價便已大漲近40%。花旗認為，海爾電器股東有望分享海爾智家長期增長前景提升帶來的好處。麥格理亦指，基於目前的私有化結構為股票及現金，認為海爾電器或能從其母公司海爾智家的持續重估中受惠。該方案無疑獲得市場一眾認可，在股東大會前又獲ISS及Glass Lewis背書，現取得海爾智家股東投票通過，可見進程順利，期待最終落地！

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