南韓三星太子爺李在鎔再被起訴 涉操縱股價及瀆職

南韓媒體報道，三星電子副會長李在鎔涉非法交易、操縱股價及瀆職，周二（1日）遭首爾中央地方檢察廳經濟犯罪刑事部起訴。李在鎔繼2017年捲入南韓前總統朴槿惠「閨密門」親信干政案後，再次遭南韓檢方起訴。

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韓聯社報道，檢方是次以不捕直訴方式起訴李在鎔等11人。檢方認為，三星物產及第一毛織於2015年進行合併，是為李在鎔成為三星接班人鋪路。據悉，三星集團的未來戰略室主導合併計劃。

檢方指出，李在鎔等人涉嫌於合併過程抬高第一毛織股價及壓低三星物產股價，又散布假信息、瞞報重要信息、公布虛假利好消息、收買主要股東、行賄以取得國民年金表決權、集中購買公司股操縱行情等非法交易。

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檢方更認為第一毛織子公司三星生物製劑會計涉嫌造假，於2015年更改會計處理標準，而將公司市值誇大4.5萬億南韓（約294億港元），控訴李在鎔違反資本市場法和審計法。

檢方批評上述非法行為忽視投資者利益，目的是為李在鎔謀取私利，屬於瀆職及故意擾亂資本市場秩序的行為。

據悉，大檢察廳調查審議委員會6月針對此案召開會議，最終建議終止調查及不提出公訴。但檢方表示，此案事關重大及客觀證據確鑿，又引發國民疑惑，有必要接受公正的司法裁決，決定正式起訴李在鎔。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 三星電子副會長李在鎔涉非法交易、操縱股價及瀆職，再次遭南韓檢方起訴。