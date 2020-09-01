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【卡車界Tesla】電動車初創Nikola疫市下派股　向50名元老級員工送贈18億股票

科技 19:30 2020/09/01

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Nikola創辦人兼董事長米爾頓（Trevor Milton）將自己個人持有的600萬股股票，送贈予公司新創立時的首批50名員工，價值為2.33億美元。

新冠肺炎疫情肆虐全球，嚴重打擊全球經濟活動，重創各行各業。不過，電動車初創生產商Nikola被譽為新一代Tesla，在投資市場吹捧下，零收入的Nikola竟短時間內股價暴漲。最近有外媒報道，Nikola創辦人兼董事長米爾頓（Trevor Milton）將自己個人持有的600萬股股票，送贈予公司新創立時的首批50名員工，價值為2.33億美元（約港幣18億元）。

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據外媒Businessinsider報道，米爾頓給予首批員工600萬股的股票，並非突然即興的決定，而是履行多年前的承諾。他在Instagram發佈影片表示，自己當初創辦Nikola這間公司時，尋找了不少世界上最優秀的員工。雖然當時看起來幾乎沒有成功的機率，冒著巨大的風險，但慶幸能夠找到一群能力出眾的好員工，願意從第一天開始就與他並肩奮鬥。

另外，米爾頓亦在Twitter發帖指，「我愛我的所有員工，他們成就了Nikola，是我們成功的關鍵。」他又表示，願意履行多年前對最初聘用的50名員工的承諾，把自己個人的600萬持股贈予他們。

而給予首批50名員工2.33億美元（約港幣18億元）的股票後，相當於每位員工可分得近3,600萬港元。據悉，米爾頓的身家依然相當可觀，他仍將持有約8,200萬股股票，佔全公司股份的20%。根據福布斯實時億萬富豪指數，目前米爾頓的資產淨值為46億美元（約港幣360億元），名列全球前500富豪之一。不過，隨着他決定送贈的股票數量，上述數據也會隨之下滑。

【挑戰Tesla】美初創Nikola推首款電動車　被稱為「卡車界」Tesla？

事實上，Nikola的股票曾因電動車題材熱潮，自6月初在納斯達克上市後股價急升，市值甚至一度超越福特（Ford），被稱為「卡車界特斯拉」。雖然當時Nikola還未生產出首輛電動車，但仍吸引投資者支持。

責任編輯：施雯雯

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