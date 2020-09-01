【美股焦點】美元成Jackson Hole後輸家　景順：股票可做「真正的贏家」

▲ Hooper相信股票將成「真正的贏家」，特別是周期性股票，形容只要通脹水平未有大幅抽高，相關股票將受惠低利率環境。

自聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）上周在Jackson Hole全球央行銀行家年會上演講起，外界對寬鬆貨幣環境看法更為明確，令美元進一步走低，美匯指數更進一步失守92關，暫報91.8水平。與此同時，基金公司景順列出零息環境的贏家，包括黃金、抗通脹債券（TIPS）、部分大宗商品等抗通脹工具，另外股票則成「真正的贏家」。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper引述鮑威爾演講，指當局將允許通脹在一段時間內稍為超過2%的目標，而如果就業率低於對「最高就業水平」，聯儲局政策將「變得更加寬鬆」，假若「最高就業水平」的話，當局亦不會收緊貨幣政策。在這個前提下，Hooper料「未來幾年」美國利率將繼續處於「零的水平」，有利風險資產。

除了上述抗通脹工具，Hooper相信股票將成「真正的贏家」，特別是周期性股票，形容只要通脹水平未有大幅抽高，相關股票將受惠低利率環境。Hooper更補充，寬鬆貨幣環境持續，縱然美國失業救濟金即將完成發放，美國經濟諮商會（The Conference Board）消費者信心指數亦降至疫情以來新低，股市表現亦理應受到支持，並保持「與經濟脫鉤」。

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▲ 反映美元走勢的美匯指數繼續走低，失守92水平。

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記者：莫亦熙