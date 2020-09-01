新冠肺炎疫情影響　GAP將於今年內全球關閉逾200間分店

Gap及旗下高端品牌Banana Republic將於今年內關閉逾225間門市，公司又警告明年將有更多門店關閉。

擁有Banana Republic品牌的Gap在3月份宣布將關閉多達90間商店。首席財務總監Katrina O'Connell在上周四（8月27日）的財報電話會議上表示，主要關閉的分店都是在購物商場內，確實位置及關閉店舖的數量將於10月發布。

GAP集團日前公布最一季財報，整體銷售較按年增13%，優於分析師預期。然而，其整體營利較去年同期下降18%，至32.8億美元。

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Gap及Banana Republic的店舖都正不斷減少。在2018年，該品牌在全球約有1,843間店舖；現在則減少至1,643間。而在2021年則會再關閉更多分店。受新冠肺炎疫情影響，Gap、Old Navy、Athleta和Banana Republic等主要品牌的在第二季總銷售額均下降18％，不過部分損失則受網路銷售額增95%彌補。

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責任編輯：黎淑雯