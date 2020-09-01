【定期存款】滙豐減港元定存息 3個月期最新報0.4厘

▲ 9月剛開局，滙豐即帶頭減3個月及半年的港元定存息，新息率皆跌穿0.5厘。

9月甫開局，滙豐即下調港元定期存款息率，把3個月及半年期齊削低0.1厘，現時3個月港元定存的新息率報0.4厘，6個月港元定存息則為0.45厘，幸而一年期維持不變。滙豐剛於8月10日才全面減息，不足一個月再出手，專家預計，由發鈔行再帶頭減港元定存息，料中小行跟減。

雖然百勝中國 （新上市編號：09987） 今天（9月1日）招股，券商為這第3隻中概股回港上市的孖展撲水；適逢市傳凍資約4,000億元的農夫山泉 （新上市編號：09633） ，鎖資至9月7日才回籠。同樣，百勝中國又於9月9日的凍資才解禁，兩大焦點新股抽資或逾5,000億元，難免令銀根趨緊，一個月港元拆息更4連升，新報0.44厘。

不過，致富證券董事及業務主管郭家安初步料，大價股百勝中國的熱爆程度，可能不及農夫山泉。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享相信，港銀暫毋須急於鬥加息搶存。

現時滙豐的一年港元定存低見0.55厘，相反同屬低風險的通脹掛鈎債券（iBond 2020）有1厘「包底息」，回報跑贏大行的定存息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪