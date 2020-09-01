  • 32°C
香港時間 : 2020901日 (二) 17:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】滙豐減港元定存息 3個月期最新報0.4厘

即市財經 16:49 2020/09/01

分享：

9月剛開局，滙豐即帶頭減3個月及半年的港元定存息，新息率皆跌穿0.5厘。

9月甫開局，滙豐即下調港元定期存款息率，把3個月及半年期齊削低0.1厘，現時3個月港元定存的新息率報0.4厘，6個月港元定存息則為0.45厘，幸而一年期維持不變。滙豐剛於8月10日才全面減息，不足一個月再出手，專家預計，由發鈔行再帶頭減港元定存息，料中小行跟減。

雖然百勝中國 （新上市編號：09987） 今天（9月1日）招股，券商為這第3隻中概股回港上市的孖展撲水；適逢市傳凍資約4,000億元的農夫山泉 （新上市編號：09633） ，鎖資至9月7日才回籠。同樣，百勝中國又於9月9日的凍資才解禁，兩大焦點新股抽資或逾5,000億元，難免令銀根趨緊，一個月港元拆息更4連升，新報0.44厘。

不過，致富證券董事及業務主管郭家安初步料，大價股百勝中國的熱爆程度，可能不及農夫山泉。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享相信，港銀暫毋須急於鬥加息搶存。

現時滙豐的一年港元定存低見0.55厘，相反同屬低風險的通脹掛鈎債券（iBond 2020）有1厘「包底息」，回報跑贏大行的定存息。

相關文章：【港元定期存款】港元定存3個月高息王大執位 邊間中資大行息率稱王？

【港元定期存款】港元拆息3連升 花旗特定理財戶3個月港元定存息0.8厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱  

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】港元定存3個月高息王大執位 邊間中資大行息率稱王？
2020/08/31
【港元定期存款】港元定存3個月高息王大執位 邊間中資大行息率稱王？
【港元定期存款】港元拆息3連升 花旗特定理財戶3個月港元定存息0.8厘
2020/08/31
【港元定期存款】港元拆息3連升 花旗特定理財戶3個月港元定存息0.8厘
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
2020/08/30
【港元定期存款】5港銀減港元定存息 無懼新股凍資逾千億
【港元定期存款】中資行加港元定存息 半年期0.95厘頓變高息王
2020/08/27
【港元定期存款】中資行加港元定存息 半年期0.95厘頓變高息王
農夫山泉（09633） 百勝中國（09987） 孖展 中國概念股 滙豐控股（00005） iBond 港元定期存款 定期存款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【美股焦點】蘋果、Tesla拆細正式生效 Tesla收市升13%蘋果升3%（附蘋果拆股紀錄）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期】中印互指對方軍事挑釁　港夜期收市挫近百點失守25000關（不斷更新）
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【保就業計劃】中銀滙豐教路　申請政府保就業計劃小貼士
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國
【新股IPO】百勝中國IPO開始　券商：農夫山泉資金未回籠「趕唔切」抽百勝中國