【疫市租金】納米單位劈租　高回報風光不再？

過去數年，部分投資者專買納米單位，貪其銀碼細，租金回報率相對高，惟政府放寬首置按保後，此類單位吸引力大減，皆因上車客有能力購買更大單位。雪上加霜的是，經濟不景，租客趁機向業主「鋤價」，終致納米單位的租金回報下跌。

據政府最新公布，A類單位，即實用面積少於431平方呎，7月份回報率只得2.4厘，為歷史新低。值得留意的是，就算是新入伙的納米單位，租金也持續跌，以長沙灣AVA 61為例，項目開售時，市場預計每平方呎租金高見70元，惟參考近期成交，每平方呎租金遠低此水平。

香港置業葉嘉俊說，AVA 61陸續入伙，租務交投活躍，其中高層E室，開放式間隔，實用面積162平方呎，月租原叫價9,000元，終減租1,000元，以月租8,000元租出，實用呎租約49.4元，低市價約12.5%。資料顯示，業主於2017年9月，以約398.3萬元購入上址。換言之，租金回報率只得2.4厘。

此外，項目高層C室，開放式間隔，實用面積150平方呎，月租原叫價9,000元放租，終減租500元，以月租8,500元租出，實用呎租約56.7元，略低市價。資料顯示，業主於2017年9月，以約364.4萬元購入上址，換言之，租金回報率只得2.8厘。

項目數年前開售，市場預計每平方呎租金高見70元，惟以上述兩宗成交計，呎租似乎不似預期，被問到業主何解低價放租，葉嘉俊解釋說，項目剛收樓，個別業主想盡快租出單位，故出現此情況，又預期日後市況好轉時，項目開放式單位租金可達10,000元至11,000元水平。他進一步解釋說，項目位於市區，而且又新，惟租金只約10,000元，其實很吸客，皆因此價位甚難租到市區新盤。

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