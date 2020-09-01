【港交所388】港交所冀未來5至10年 成全球最大生物科技集資地

港交所(00388)早前修改上市規例，吸引多間生物科技企業來港上市。行政總裁李小加認為，未來十年會是生物科技行業的重要時刻，他相信香港未來5至10年，將晉身全球第一的生物科技集資中心。港交所全日上升近2%收報394.2元，創52周新高。

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李小加指，在初推行新上市規則時，由於估值、外部環境等因素影響，在港上市的生物科技企業表現較為令人失望。他又認為市場最不期望受到「有形或無形的手」干預，市場會自行解決問題，因此應讓市場按步伐去發展。

港交所董事總經理及上市科主管陳翊庭指，自港交所於2018年4月進行上市改革以來，現已有20家生物科技企業於香港上市，總集資額達480億元。另外，上市後再融資亦成功籌集達460億元，接近新股集資期間的金額。

港交所董事總經理及市場主管姚嘉仁則指，20家在港上市生物科技企業由上市至今的股價已上升7成，年內亦平均增加44%。日均成交額亦由2018年的2.7億元大升至14億元。可見相關企業在過去數年得到良好發展及市場關注，亦證明行業的長遠發展潛力。他指，其中有3家公司已增發新股，涉資243億元，香港的再融資發展完善，這些企業的股價亦穩步上升，突出行業未來的增長前景。他又指，未來交易所將發掘更多海外生物科技公司到本港上市。