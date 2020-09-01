【新冠疫苗】阿斯利康疫苗進入第三階段試驗 全球招募5萬人

▲ 阿斯利康疫苗進入第三階段臨床試驗，準備在美國、巴西、南非等多地進行試驗。

全球大流行新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，各地積極研發疫苗。繼Moderna和輝瑞（Pfizer）後，由牛津大學研發、英國製藥商阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗亦進入第三階段臨床試驗。阿斯利康表示，準備在美國、巴西、南非等多地進行試驗，將招募不同健康狀況、種族的人士參與試驗。

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阿斯利康表示，正在美國招募3萬名18歲以上的成人參與疫苗試驗，參與者涵蓋不同種族和不同健康狀況，如包括愛滋病患者、以及有機會患上新冠肺炎的高危人士。參加者須接種兩劑疫苗，之間相隔4周。

阿斯利康正在英國、美國、巴西和南非進行試驗，另外亦計劃在日本和俄羅斯試驗。在第三階段，阿斯利康計劃在全球招募5萬多名參加者進行試驗，除了在美國招募的3萬人外，還包括及拉丁美洲，亞洲，歐洲和非洲等地。

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阿斯利康（AstraZeneca）跟Moderna和輝瑞（Pfizer）一樣，有接受美國政府「曲速行動」（Operation Warp Speed）就疫苗開發和量産提供的補貼，美國當局預期在明年1月可獲3億劑疫苗。

早前據報美國總統特朗普（Donald Trump）為刺激選情，打算速批牛津大學研發的阿斯利康疫苗；消息傳出後，英國政府表示，若相關疫苗研發成功，會確保英國將是首個受惠的國家。

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責任編輯：葉芷樺

