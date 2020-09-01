【零售寒冬】香港7月零售挫23.1%　優於市場預期

今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為265億元，較去年同期下跌23.1%，跌幅較6月份收窄。今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌32.1%。

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7月份零售表現下跌23.1%，優於市場預期的27.4%。扣除其間價格變動後，今年7月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌23.9%。



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年7月與去年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌12.9%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌7.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌53.7%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌5.6%）；百貨公司貨品（下跌28.8%）；服裝（下跌42.5%）；藥物及化妝品（下跌50.9%）；汽車及汽車零件（下跌13.1%）；書報、文具及禮品（下跌41.0%）；中藥（下跌26.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌53.6%）；以及眼鏡店（下跌37.0%）。



另一方面，超級市場貨品的銷貨價值上升26.5%。其次為燃料（銷貨價值上升3.8%）；以及傢具及固定裝置（上升0.3%）。

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的按年跌幅仍然顯著，原因是當月本地2019冠狀病毒病個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊本地消費活動。



發言人進一步指出，最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。政府會密切留意相關發展。

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責任編輯：葉泳珊