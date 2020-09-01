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【港股追蹤】金價再發力 金礦股齊齊翻生

股樓投資 19:09 2020/09/01

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紐約金價早前升至約每盎斯2,070美元後回落，近期在1,900美元有水平，本周更有見底回升跡象，金價今日（1日）再次迫近2,000美元大關。相關的金礦股和黃金ETF股價同樣有反應，山東黃金（01787）升近3.9%，收報22.65元；紫金礦業（02899）更急升超過6%，收報5.61元。

至於較多人留意的黃金ETF，SPRD金ETF（02840）今日升26元，收報1,452元，升1.8%，有兩倍槓桿的FL二南方黃金（07299）則升3.4%，收報9.99元。

行業龍頭紫金礦業早前公布上半年業績，截至今年6月底止，集團上半年收入達831.4億元人民幣(下同)，按年上升23.7%；純利按年則按年增長30.6%，至24.2億元。期內主營的金礦及銅礦業務均有顯著增長，上半年公司生產黃金超過521萬盎司，按年上升6.9%，黃金業務銷售收入佔報告期內營業收入的61.28%（抵銷後），產品毛利佔集團毛利的38.6%。

金價早前短期見底後回穩，暫時在每盎斯2,000美元的關口搏鬥，由於市場普遍認為金價今浪調整，只屬獲利回吐，如短期再次突破，甚至有機會超越早前高位，再創新一輪升浪。

 

記者：葉志偉

 

 

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