【小米股價】小米近1個月飆升逾6成 有望成華為禁令最大贏家？

▲ 小米近1個月股價急升，市場除炒作小米染藍外，也憧憬小米將受惠華為禁令。

小米 （01810） 因多重利好，股價升勢愈顯凌厲，今日再創上市新高，以全日高位25.6元收市，漲9%，成交高達96億元。事實上，近1個月小米股價已累升近7成，自8月初以來成立10周年的小米利好消息不斷，不單成功晉身藍籌、上季業績超預期，投資界現時更憧憬小米將受惠華為禁令，在智能手機市場份額進一步提升。

天風國際分析師郭明錤認為，無論華為能否在9月15日後取得手機零部件，其在手機市場的競爭力與市佔份額均將受到負面影響，最好情境為華為市佔降低，最壞情境為華為退出手機市場，而蘋果（美：AAPL）、Oppo、Vivo與小米長期可望提升市場份額。

根據市場調研機構數據，華為2019年智能手機出貨量超過2億部，其中約6成由中國市場貢獻，其在全球及中國市場的市佔分別約18%、38%，意味華為所流失份額將由其他主要廠商瓜分。

小米每搶佔10%市佔 每年料可多賣3500萬部手機

券商野村估計，若華為9月15日之後在中國市場流失份額，小米每搶佔5%至10%的市場份額，每年智能手機出貨量將可增加1500萬至3500萬部，同時有助小米互聯網業務月活躍用戶（MAU）增長。

不過有分析認為，由於華為主要無法生產其高端麒麟芯片，而損失高端智能手機市場，蘋果可能更能直接受惠。需留意是，小米自去年起已開始強調進軍高端市場，小米10系列、小米10 Pro、小米10至尊版均為其中高端產品。同時小米宣佈明年量產搭載第三代屏下攝像頭的智能手機，也主打高端市場。

另外，小米在華為另一重要市場歐洲也急速增長。根據Canalys數據，小米上季在歐洲的市佔率達17%，已超越華為，出貨量增速達65%。未來小米、蘋果誰能成為華為禁令最大贏家，仍需拭目以待。

小米下周一正式染藍

除憧憬受惠華為禁令因素外，小米成功獲納入恒指及國指也獲資金追捧。恒指季檢結果將於9月7日正式生效，預計屆時約55億被動資金追入小米，同時不排除主動基金在小米染藍之前已率先部署。

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編輯：陳健婷