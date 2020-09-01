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【港股追蹤】停牌4年終復牌　亞洲果業中期純利大跌9成

股樓投資 15:50 2020/09/01

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亞洲果業（00073）經歷近4年的停牌後，今宣布公司達成所有復牌條件，並已經向聯交所申請在今早9時起恢復買賣。

亞洲果業於2016年9月份29日起停牌，收報0.6元。集團目前已達成聯交所提出的復牌條件，根據上市規則刊發所有未刊發的財務業績及處理任何審核保留意見、澄清、處理有關內部紀錄不符及採取適當行動；證明其遵守上市規則第13.24條及向市場公布所有重大資料以便股東及投資者評估其狀況。

集團公布上半年內，純利按年大跌逾9成半至2480萬元人民幣（下同），每股盈利2分，不派末期息。集團指收入增加7.56倍至4.25億元，因客戶群擴大，交易量增加以及納入更多優質水果到產品組合中，水果分銷業務收入約增長近22.2倍至4億元。但已使用存貨成本由去年同期的5,216萬元大增至逾4億元，拖累盈利下降。

集團今日股價受壓，截至3時45分跌34%，報0.395元。

 

 

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撰文 : 趙家盈

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