【新股IPO】百勝中國吸引力不及農夫山泉？　到底是賣點不夠還是...？

上星期投資者認購農夫山泉（新上市編號：09633）成為一時間的茶餘飯後話題，本周到百勝中國（新上市編號：09987）接力，市場又怎樣看？農夫山泉香港無得賣，未必人人都有飲過，但肯德基（KFC）和必勝客（Pizza Hut）香港人肯定有食過。

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不過，縱觀市場的討論，盡管百勝中國是焦點新股之一，惟吸引力好像不及農夫山泉，甚至有券商預期認購反應不會如前者般火爆！

何解？或者最大的原因是兩者招股時間太過相近，認購農夫山泉的資金要下周一（7日）才未回籠，但百勝中國在周五（4日）已經截飛，故訓身抽農夫山泉的投資者就趕不及了！

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另一方面，始終百勝中國屬於消費股類，面對當刻受疫情所累令很多餐飲業界叫苦連天，即使內地疫情早已緩和，但難免會受影響，有些投資者會情願留資金重搥抽螞蟻集團。故挾着「中概股回流」概念的百勝中國可能只會是「雷聲大雨點小」！

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記者：張以正