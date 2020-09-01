【網民熱話】父親留層樓畀細佬娶老婆　家姐：做女就唔可以有份咩？　

所謂家家有本難唸的經，有網民出帖指，早前父親表示，會將現有的自住樓留給出帖者，留給他作娶老婆之用，而且父親認為家姐結婚後也會搬出去住。因為這一個問題，影響了兩姊弟的感情，他更不禁慨歎：「估唔到我地一家人搞成咁...應該點做安撫返家姐？」

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這個細佬以「我係細佬...我屋企人今日講到明層樓留比我娶老婆，唔比我家姐，依家氣氛好尷尬」為題出帖，他指自己今年23歲，已出社會工作了數年，現在餐廳工作。數日前食飯時，一家人講起何時買樓的話題，父親就提到會將層樓留給細佬，而兩老數年後就會回英國住。

出帖者指，家姐雖然口講無所謂，但卻十分心悒，事關他偷聽到家姐與朋友講電話指：「家陣做女就唔可以有份咩？」為何自己就要與老公一齊供樓。出帖者補充，「其實我屋企人都係知我低學歷又廢，驚娶唔到老婆先話留比我」

有網民建議：「幫你家姐姐夫供少少，認真，識兩兄妹都係咁做，不過係棟樓留俾個妹，個妹幫阿哥供。」但出帖者則表示，自己賺的不多，有心無力，被網民批是無心解決問題，「當你俾2500蚊一個月，一年先3萬，畀足十年先30萬，當30萬買層樓，你都賺到笑喇。」

也有人指，最好是父母去英國生活前賣了現有的單位，給兩姊弟做首期，「一人一半又好，或者你2/3，你家姐1/3，咁就公平啲。家姐條氣會順啲。」另有人指，應先與家姐認真討論問題，避先她到時發脾氣才討論。

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責任編輯：楊子瑩