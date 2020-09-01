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【Tesla】「S3XY」外再添一員　Tesla擬推親民平價電動車Model 2

即市財經 15:33 2020/09/01

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Tesla可能推出一款價格更低的車型Model 2。

Tesla可能推出一款價格更低的車型Model 2。Tesla行政總裁馬斯克在第二季度的財報會議上表示，Tesla汽車價格仍不夠親民，有必要推出一款價格更低的車型。

外電報道，平價車型將基於Model 3打造，新車主要針對歐洲市場，競爭對手為大眾ID.3和標致e-208，未來將在特斯拉德國工廠生產。消息指，Tesla德國工廠將於2021年7月完工並開始運營，該工廠可能就是這一款更小、更便宜車型的誕生地，新車將不再遵循S/3/X/Y的命名規則，或被稱為Model 2。

據悉，Tesla計劃將把該款車型價格定在在3.5萬歐元左右（相當於32.5萬港元）。在德國，大眾ID.3電動車的起價為3.58萬歐元。相比較之下，Model 3的起價為4.69萬歐元。

「S3XY」外再添一員

Model 2 若成功推出，將豐富Tesla目前的「S3XY」產品綫。Tesla第一款推出的車型為Model S，為一款轎車（sedan），而Model X則因為獵鷹翼門外型而命名。

圖為Tesla的Modle X

馬斯克本想打做「SEXY」產品綫，Model 3原本命名為Model E，但因福特有類似的命名方案並威脅興控訴告Tesla，馬斯克最終放棄Model E，並將車款命名為Model 3。

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編輯：吳敏芳

汽車 歐洲市場 馬斯克 電動車 德國 歐洲 Tesla
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