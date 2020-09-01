【異動股】比亞迪開快車　要成為翻版Tesla？

▲ 新能源車獲市場資金追捧

在投資市場上，近日全城熱炒的Tesla（美：TSLA）成為年輕人追逐的目標。今日大升逾1成的比亞迪股份 （01211） ，午後升勢未停。比亞迪股份A股（深：002594）亦漲停。比亞迪能成為資金熱捧對象，原因無他，獲多間大行唱好，瑞信更將比亞迪目標價大幅上調至100元。

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事實上，筆者上周三曾指出，在熱炒的板塊中，內地汽車股相對有表現，早前回調的汽車股亦漸見反彈，當中更應發掘有新能源汽車發展潛力的車股，如比亞迪股份。當時推介比亞迪，只因受美股升勢凌厲的Tesla所啟發，加上展望疫情後階段，比亞迪銷情理應有改善，故可在績前部署炒一轉（詳細分析可參考上述相關文章）。同時，技術走勢上現突破，比亞迪股價當時回落至50天綫（71.2元）後開始回穩，並作出短期反彈。今日已升穿早前目標價80元，故可將首站目標望高至前頂位90元。

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記者：江麗琦