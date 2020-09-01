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【內銀股業績】 從3大指標 看內銀股現時的收息價值

股樓投資 18:07 2020/09/01

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內銀股向來是一眾投資者們的收息選擇。不過，內地今年出現疫情影響經濟，一眾內銀股上半年的盈利亦全線下跌。有滙豐(00005)停止派息的例子，內銀股現時的派息能力，收息價值會否受到動搖，單看周息率高低未必適合，可從以下和盈利及資本有關的三大指標推斷。

【大行點睇】6大內銀半年少賺700億　摩通：總體業績令人失望 詳情請看【下一頁】

【內銀股業績】中國銀行上半年盈利倒退11% 待企穩2.5元始吸納 詳情請看【下一頁】

【內銀股業績】 建設銀行上半年 少賺11%至1376億元人民幣 詳情請看【下一頁】

第一是內銀收益結構。事實上，幾近全部內銀股今年首季盈利，仍能取得增長。然而進入次季，一眾銀行都為資產質素向下，而進行大幅度的撥備，導致內銀們上半年的盈利幾乎全線向下。六大內銀中，除了郵儲銀行(01658)盈利按年下跌9.9%以外，其他大型內銀的盈利跌幅都達一成以上，當中交行(03328)的盈利按年跌幅達14%，屬大行中最高。

然而經過大幅撥備後，不少內銀們撥備覆蓋率已達150%以上。大行中金亦相信，內銀的信用成本經已見頂，加上傳統貸款業務注重的淨息差，在貨幣政策逐漸回歸常態，經濟開始從低谷復甦及融資需求有望回暖的情況下，再下跌的壓力漸緩。由此可估計，上季內銀的盈利或許已屆谷底，未來反彈的機會不低。

而內銀們各自的非利息業務，相信是未來盈利反彈能力高低的關鍵。內地扶持消費的政策，以及金融科技加快普及，信用卡手續費收益、財富管理及金融科技等非利息業務，在疫情下續見高需求，為內銀們整體業務在疫情中提供抗逆力。觀看次季本港上市內銀股們的非利息收入比重，以民生銀行(01988)和招商銀行(03968)最突出，分別達29%和28.5%。至於次季非利息收入增幅，則以光大銀行(06818)最佳，達17.3%。意味股份制商業銀行的盈利動力，或較大型內銀為佳。

第二是看內銀的海外業務比例，看業務能否分散內地經濟轉弱的風險。事實上，具備條件設立海外業務的多屬較大型內銀，當中不少境外業務佔比亦僅得單位數。其中境外利潤佔稅前利潤20%的中行(03988)，境外及附屬機構佔稅前利潤約13%的招行, 都是單一地域風險較低的內銀。兩行分別在疫情較輕的本港，經營中銀香港(02388)及招商永隆銀行,兩者上半年盈利分別佔中行及招行同期稅前利潤11.3%及2.8%。

第三便是看銀行們的資本充足率，截至上季，本港上市內銀股中以建行(00939)、工行(01398)及重農行(03618)的核心一級資本充足率最佳，分達13.1%、12.7%及12.3%。3股近年的派息額也不約而同平穩。

觀乎上述指標，不少內銀今年仍有能力派息，然而富瑞亦預測，內銀傾向預留資金應付未來經濟挑戰及監管需求，今年不派息的機會高，要待明年才會回復派息。因此現時若想買入內銀股收息，留意公司營運情況的同時，也要留意全國經濟的走向，及監管機構會否仿傚歐洲央行，對內銀推出收緊資本的措施。

 

 

 

 

 

 

 

撰文 : 李尚毅

招商銀行（03968） 交通銀行（03328） 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 中小內銀股 國有內銀股 經濟

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