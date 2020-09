【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威

美國大選將於11月3日舉行,近月美國反種族歧視示威持續,令種族歧視繼續成為大選議題。美國總統特朗普周一(8月31日)表示,美國必須恢復學校的愛國主義教育(patriotic education),聲稱要藉此平息各城市的動盪及反擊有關美國種族主義的謊言。

【美國示威】特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛

【美國大選】拜登:特朗普毒害美國 他是問題之一

美國政治新聞網站Politico報道,特朗普(Donald Trump)將最近數月俄勒岡州波特蘭市等地的暴力示威,歸咎於學校出現左翼思想灌輸,導致不少年輕人相信「美國是個遭種族主義困擾的邪惡國家」(America being a wicked nation plagued by racism)這個謊言。

特朗普表示使國家團結的唯一途徑是重建共同國家身份 :

這包括在我們國家的學校中恢復愛國主義教育,因為他們試圖在此改變我們學到的一切。

(This includes restoring patriotic education in our nation's schools, where they are trying to change everything that we have learned.)