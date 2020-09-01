【美國大選】特朗普要求學校恢復愛國教育 以解決示威

美國大選將於11月3日舉行，近月美國反種族歧視示威持續，令種族歧視繼續成為大選議題。美國總統特朗普周一（8月31日）表示，美國必須恢復學校的愛國主義教育（patriotic education），聲稱要藉此平息各城市的動盪及反擊有關美國種族主義的謊言。

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美國政治新聞網站Politico報道，特朗普（Donald Trump）將最近數月俄勒岡州波特蘭市等地的暴力示威，歸咎於學校出現左翼思想灌輸，導致不少年輕人相信「美國是個遭種族主義困擾的邪惡國家」（America being a wicked nation plagued by racism）這個謊言。

特朗普表示使國家團結的唯一途徑是重建共同國家身份 ：

這包括在我們國家的學校中恢復愛國主義教育，因為他們試圖在此改變我們學到的一切。 （This includes restoring patriotic education in our nation's schools, where they are trying to change everything that we have learned.）

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特朗普又批評民主黨候選人拜登（Joe Biden），指對方和民主黨傳播仇恨和具破壞力的信息，同時拒絕譴責暴力行為。

特朗普爭取連任的政綱以「為你作戰」（Fighting For You）為題，其中將「教授美國例外論」（Teach American Exceptionalism）列為其中一個教育目標。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普因應近期的反種族歧視示威，表示美國必須恢復學校的愛國主義教育。