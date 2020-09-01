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【大行點睇】同Tesla鬥快　A股漲停　比亞迪再多獲兩間大行睇好急升一成

股樓投資 15:09 2020/09/01

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Tesla昨日拆股後爆升，而比亞迪(01211)今日亦踩行油，截至3時爆升12.5%，A股(深：002594)亦都漲停。繼近日獲瑞信睇好後，今日再多兩間大行睇好。

大和將比亞迪評級由「持有」升至「買入」，H股目標價由69元升至94元，A股目標價由79元人民幣升至105元人民幣，料旗下新電動汽車有望由下半年開始需求強勁。花旗亦指市場低估比亞迪由一家新能源車製造商轉型為一家同時提供汽車零部件、電池和解決方案的綜合企業的可能性，維持其「買入」評級，目標價睇109.2元。

比亞迪日前公布，中期純利按年升逾14%至16.6億元人民幣(下同)，每股盈利56分，維持不派中期息。期內，毛利按年升14%至104.75億元，毛利率由15.5%升至18%，主要是因為產品結構優化。總營收按年降2%至580億元。公司預計，今年首九個月純利介乎28至30億元，增長77.9%至90.6%。

 

 

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