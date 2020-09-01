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【5G網絡】12地區5G速度調查　沙地阿拉伯網速最快香港排第幾？

科技 15:34 2020/09/01

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OpenSignal日前公布新一期全球5G速率報告，為12個國家的5G速率評分，發現沙烏地阿拉伯的5G用戶總體平均下載速度最快。

OpenSignal日前公布新一期全球5G速率報告，為12個國家的5G速率評分。調查發現，沙烏地阿拉伯的5G用戶總體平均下載速度最快，速率高達144.5Mbps，而加拿大、南韓則居於第二、第三位。

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國際測速機構 OpenSignal近日公布最新的5G速率報告，調查於今年5月16日至8月14日進行，針對全球12個國家或地區包括台灣、美國、加拿大、韓國、英國、德國、瑞士、澳洲、荷蘭、科威特、沙烏地阿拉伯與香港進行調查測試，

調查主要分為3個項目，包括：5G用戶下載速率（透過4G與5G網絡測試）、5G網速與4G速率比較，以及5G的可用性。報告指，沙烏地阿拉伯的5G用戶下載速率達144.5 Mbps奪冠，而加拿大的5G用戶則以90.4 Mbps排名第2。韓國雖然是5G普及率最高的國家，但其速率為75.6 Mbps，排名第3。其中，香港的5G用戶速率為48.2Mbps，排名為第8，比德國、美國等國家較快；而英國的整體下載速度在12個國家中排行最後，僅為32.6 Mbps。

5G用戶下載速率（OpenSignal 5G速率報告）

不過，若只考慮使用5G技術的平均下載速度時，沙烏地阿拉伯仍位居第1，速率高達414.2 Mbps，比4G快逾14倍。而韓國就以312.7 Mbps的平均下載速度，躍升至第2位，比4G速度快5倍。第3名則為澳洲，5G平均下載速率為215.7Mbps。

5G網速與4G速率比較（OpenSignal 5G速率報告）

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而在5G可用性方面，指的是5G服務可供使用的平均時間百分比。當中，沙烏地阿拉伯仍以34.4%位居第 1，科威特、香港則居於第2及第3位，分別為29.1%及26.1%。

5G的可用性 （OpenSignal 5G速率報告）

責任編輯：施雯雯

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