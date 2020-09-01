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【新冠肺炎】唔洗再爭口罩！　LG推空氣清新機口罩

環球政經 14:55 2020/09/01

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南韓電器製造商LG將口罩及空氣清新機結合，希望解決全球口罩短缺的需要。

這款空氣清新機口罩名為PuriCare，使用兩個H13 HEPA過濾器，與LG公司的家用空氣清新機使用的過濾器相同。其設有呼吸傳感器，可檢測佩戴者的呼吸週期和呼吸量，並相應地調節兩個三速風扇，以加快進氣速度或在呼氣時減速，令用家配戴時變得更輕鬆及舒適。

LG圖片。

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LG表示，口罩的人體工程學設計可以大大減少鼻子和下巴周圍的空氣洩漏，並且可以讓用家舒適地穿戴數小時。在開啟普通模式下，口罩清新機可連續使用8小時；而在開啟強度淨化模式下，則只能使用2小時。

PuriCare提供的充電盒配備有能殺死有害細菌的UV LED燈，LG更表示這次推出的產品是「對環境負責的解決方案」，因為PuriCare的每個部分均可以更換和回收。

LG PuriCare的售價以及詳細資料，將會在9月初所舉行的IFA 2020消費電子展中發表。

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責任編輯：梁翠麗

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