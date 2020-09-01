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【富豪身家】Tesla馬斯克身家超Facebook朱克伯格　成全球第3大富豪

即市財經 14:48 2020/09/01

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【富豪身家】Tesla馬斯克身家超Facebook朱克伯格　成全球第3大富豪

特斯拉Tesla（美︰TSLA）股份一拆五後，Tesla股價造好收報498.32美元，升12.6%，全日最多升13%，高見500.02美元。Tesla股價急飈，造就Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）身家超越Facebook（美︰FB）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為全球第3大富豪。

根據彭博億萬富翁指數顯示，馬斯克身家達到1150億美元，超過朱克伯格的1110億美元，距離第2大富豪微軟 （美︰MSFT） 創辦人蓋茲Bill Gates的1250億美元身家，相差100億美元。

馬斯克上周成為千億美元富豪俱樂部的其中一員，Tesla股價颷升近5倍，使馬斯克身家今年暴增878億美元，再加上達到薪酬的第2個目標門檻；一旦馬斯克達成所有目標，將為他帶來超過500億美元的收入。

目前，Tesla 市值達到4640億美元，已超過零售巨頭沃爾瑪（Walmart，美：WMT）。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） Facebook（美：FB） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比爾蓋茨 朱克伯格 馬斯克 富豪 WalMart Tesla

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