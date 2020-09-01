【內房股】內房企業加快境內外融資　摩通料內房股未來3至6個月跑贏大市

▲ 內房近期不論在境內或境外都加快融資。

內房市場開始回暖，內房融資在8月明顯上升。根據中原地產研究中心數據，內房在8月境內發債按年升5.1%至659億元（人民幣，下同），境外美元債更按年增176%至65.6億美元。

今年內房融資呈V型走勢，首季境外美元融資急增，其後4月及5月大幅下跌，到6月及7月分別反彈至63.3億美元及73.4億美元。

中原地產分析指，雖然房企融資收緊，但整體融資仍然增加，除了房地產市場較熱外，房企融資成本大幅下降，平均融資成本由去年同期6%至8%，下降至4%至5%；同時市場預期政策或轉緊，因此房企加快融資「過冬」。

早前，內媒報導指住房城鄉建設部及人民銀行在重點房地產企業座談會上，重點討論融資監管的三條紅綫，包括

剔除預收款後資產負債率不超過70%

淨負債率不超過100%

現金短債比不少於一倍

摩通發表報告，指內房上半年業績在盈利方面沒有太多驚喜，平均按年跌2%，主要利好因素是個別房企的派息政策會否超預期，暫時平均按年升5%，全年政策大多維持不變。由於土地供應減少，房企被迫減少投地，平均淨負債率由去年同期84%降至83%。

該行分析指，內房股8月跑輸MSCI中國指數，主要由於政府收緊融資的消息，不過摩通預期在新指標下，房企平均融資額仍然可以按年上升一成，因此市場對新政策過度反應。

摩通預計下半年內房利潤率跌勢將會暫告一段落，同時預期未來5至10年，受惠於城鎮化及需求升級，內房市場仍然有可觀增長。該行預計內房股將於未來3至6個月內跑贏大市，成長類股份偏好世茂房地產 （00813） 、龍湖地產 （00960） 、合景泰富 （01813） 、中駿集團 （01966） 及奧園 （03883） ，估值吸引的包括新城發展 （01030） 、融創 （01918） 及富力地產 （02777） 。

（第二版加入摩通分析內房股）

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編輯：謝克迪