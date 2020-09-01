【農夫山泉IPO】農夫山泉市值或達2400億　創辦人有望一躍成中國第三大富豪

農夫山泉 （新上市編號：09633）IPO熱爆，有傳總市值或超過2,400億港元，創辦人鍾睒睒或成最大贏家，有望一躍成中國第三大富豪，超過拼多多黃崢位列第三，僅次於騰訊 （00700）馬化騰和及阿里巴巴 （09988）馬雲。

截至昨日收市，農夫山泉或將躋身港股食品飲料板塊第二位，僅次於3,463億港元市值的百威亞太（1876），亦相當於同在藍籌蒙牛乳業（2319）市值的1.5倍。同業康師傅（0322）市值僅為819億港元，只是農夫山泉約三份一。

創辦人鍾睒睒持有農夫山泉約79.52%（發行前）的股份，包括13.99%的直接權益，以及透過養生堂持有的65.52%的間接權益。以農夫山泉超2000億市值來看，上市後農夫山泉將為鍾睒睒增添上約1600億元人民幣財富。

另外，鍾還直接持有A股上市的萬泰生物 （滬：603392）7,880萬股，透過養生堂間接持有約2萬股，合計持有股份佔總股本的75%。萬泰生物亦為鍾貢獻超700億元人民幣的身價。意味鍾身家有望超過330億美元（折合約人民幣2,300億元）。

目前，福布斯富豪榜上排名前三的中國富豪分別是馬化騰（587億美元）、馬雲（521億美元）及黃崢（314億美元）。鐘晱睒身家晉升為中國前三大富豪。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！