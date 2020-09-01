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【港股追蹤】日清績後獲大行睇好　股價創上市新高　

股樓投資 14:33 2020/09/01

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至上月中恒指公司公布指數季度檢討結果後，市場熱炒三隻下周一（7日）納入恒指的新貴。其實，部分在下周進入港股通名單的股份，同樣吸引資金流入，當中剛公布中期業績的日清食品（01475），股價今日顯著造好，早市已抽升超過8%，突破9元水平，創52周新高。

集團早前已發盈喜，故市場也知道業績只會有好無壞。公司上半年收入按年增加15.9%，至17.35億元，主要歸因於恐慌性搶購，令香港大多數類別的即食麵及冷凍食品的需求增加，以及杯麵及香港製造的袋裝即食麵在中國的銷量增加，期內純利更大升34.3%，至1.78億元。

公司上半年毛利率較去年同期上升1.7個百分點33.9%。毛利率上升主要歸因於水電煤等費用減少，主要原材料價格同比保持穩定以及香港產品組合的變化。 

派出一份如此理想的業績，自然令大行讚好，摩根士丹利（大摩）指，公司預期下半年香港業務銷售可望錄得約5%至10%增長，內地則有雙位數增長，然而成本將因推廣開支上升而增加。該行估計，集團下半年銷售按年升9%，盈利則按年上升35%，認為在家工作可以擴大日清食品客戶基礎。

此外，大摩指日清受惠高端化、豐富產品組合、和內地擴張等因素刺激銷售增長，重申「增持」評級，目標價提升近15%，由8.6元升至9.8元，相當於明年預測市盈率28倍。

 

記者：葉志偉

盈喜 香港股票 日清食品（01475）

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