【新股IPO】百勝中國9987今日起招股　入場費23,635元為今年新股最貴

這兩星期的新股很熱鬧。上星期大家抽完農夫山泉（新上市編號：09633），本周再有百勝中國（新上市編號：09987）接力招股，若錯過了農夫山泉的投資者，不妨留意一下。不過由於兩隻新股的招股時間相近，故認購農夫山泉的資金還未回籠，若之前重注農夫山泉的朋友，就可能或多或少會受到一點影響。

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百勝中國是今年繼京東（09618）和網易（09999）後，今年第三隻回流港股上市的中概；前兩者是今年熱炒的新經濟股，百勝中國則為中國最大的餐飲業集團，各有特式。該股今日起至周五（4日）招股，下周四（10日）掛牌；入場費23,635元，被指為貴絕今年新股。百勝中國將發售4191萬股，發售價最高468元，每手50股；定價預期將會在周四或之前參考在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。百勝中國美股昨日收報57.71美元，升2.1%，港股招股上限較美股仍高4.6%。

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賣得貴，到底又有何賣點？單看賺錢能力已具吸引力，今年上半年百勝餐飲淨利潤按年增1.48倍至2.89億美元（約22.5億港元）；而百勝中國淨利潤則錄1.94億美元（約15.1億港元）。截至上周五，百勝餐飲總市值約293.7億美元（約2290億港元）；百勝中國的總市值為213.07億美元（1662億港元）。

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百勝中國旗下雖然有多個品牌，但單是肯德基（KFC）和必勝客（Pizza Hut）已分別佔去年收入約68.8%及23.4%，兩大品牌共佔去年收入高達92.2%。百勝中國早於1987年在北京開設第一間肯德基（KFC），在內地營運超過30年；截至今年6月底，公司共有9,900多間餐廳，覆蓋超過1,400個主要位於中國的城市。過去亦不斷擴大餐廳網絡，包括旗艦品牌肯德基及必勝客，以及小肥羊、黃記煌、塔可貝爾等新興品牌。

除了必勝客和肯德基，百勝中國旗下還有塔可鐘（Taco Bell）特許經營權，旗下有內地品牌如小肥羊、黃記煌。公司昨日指出，集資額將用於擴張及深化餐廳網絡，投資於數字化、供應鏈、優質資產等， 以及一般資金。截至今年6月底，公司擁有9954 家餐廳，覆蓋中國逾1400 個城鎮。

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記者：張以正