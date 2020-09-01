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【港版納指】恒生科技指數ETF 3033上市3日　AUM暴升14倍

即市財經 14:31 2020/09/01

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南方東英旗下追蹤恒生科技指數的ETF 3033，上市以來成交活躍。

恒生科技指數ETF自面世以來備受市場關注，令追蹤恒生科技指數的相關ETF也備受追捧。南方東英旗下南方恒生科技 （03033） 於8月28日上市以來，每日交投均相當活躍，資產管理規模（AUM）已由上市時約2億元，於三日內暴升14倍至約30億元。由於3033的AUM急增，費率也相對下降，全年經常性開支比率已從上市時約1.49%下降至1.05%。

截至下午2時半，3033升1.4%，報7.68元；入場費約1536元。

恒生科技指數ETF是甚麼？ 多圖為你解構

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除3033外，周四及周五將分別有第二隻及第三隻恒生科技指數ETF掛牌。華夏推出的華夏恒生科技 （03088） 將於周四上市，入場費約2000元。恒生投資管理的恒生科技 （03032） 則於周五上市，入場費約1400元。

相關文章：【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　3隻恒生科指各有特色（附科指講解圖）

相關文章：【港版納指】華夏推恒生科技指數ETF入場費約2000元　管理費最低（附比較表）

相關文章：【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF3032　入場費1400元、9月4日掛牌（第三版）

編輯：陳韻妍

香港股票 ETF 南方恒生科技（03033） 恒生科技ETF（03032） 納斯達克綜合指數 恒生科技指數 指數

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