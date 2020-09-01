【港版納指】恒生科技指數ETF 3033上市3日　AUM暴升14倍

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【富豪身家】Tesla馬斯克身家超Facebook朱克伯格 成全球第3大富豪
恒生科技指數ETF自面世以來備受市場關注，令追蹤恒生科技指數的相關ETF也備受追捧。南方東英旗下南方恒生科技 （03033） 於8月28日上市以來，每日交投均相當活躍，資產管理規模（AUM）已由上市時約2億元，於三日內暴升14倍至約30億元。由於3033的AUM急增，費率也相對下降，全年經常性開支比率已從上市時約1.49%下降至1.05%。
截至下午2時半，3033升1.4%，報7.68元；入場費約1536元。
恒生科技指數ETF是甚麼？ 多圖為你解構
除3033外，周四及周五將分別有第二隻及第三隻恒生科技指數ETF掛牌。華夏推出的華夏恒生科技 （03088） 將於周四上市，入場費約2000元。恒生投資管理的恒生科技 （03032） 則於周五上市，入場費約1400元。
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編輯：陳韻妍