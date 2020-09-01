【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 環球政治 14:33 2020/09/01 分享： 美國兩黨代表大會結束，大選踏入最後兩個月，民主黨拜登繼續在民調領先，共和黨特朗普的勝算被看低一線。民調縱有指標作用，但也存在盲點，特別是難以反映持續發展的動態事件。若不理解清楚民調的弱點，隨時重演4年前的特朗普爆冷，又要讓許多人跌爛許多副眼鏡。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一 今日 【美國大選】拜登：特朗普毒害美國 他是問題之一 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 【美國大選】特朗普：拜登政綱是「中國製造」 2020/08/28 【美國大選】特朗普：拜登政綱是「中國製造」 【美國大選】6搖擺州民調：特朗普急起直追 拜登領先收窄 2020/08/27 【美國大選】6搖擺州民調：特朗普急起直追 拜登領先收窄 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 2020/08/27 【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然 最新專欄文章 更多 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 今日 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱（訂戶專享） 今日 安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱（訂戶專享） 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 2020/08/31 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 2020/08/28 【美國大選分析】特朗普演說重新定位 拜登難再躲影子 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 美國共和黨 美國民主黨 拜登 特朗普 總統大選 選舉 疫情 新冠肺炎疫情 請願示威 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入