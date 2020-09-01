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【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）

環球政治 14:33 2020/09/01

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美國兩黨代表大會結束，大選踏入最後兩個月，民主黨拜登繼續在民調領先，共和黨特朗普的勝算被看低一線。民調縱有指標作用，但也存在盲點，特別是難以反映持續發展的動態事件。若不理解清楚民調的弱點，隨時重演4年前的特朗普爆冷，又要讓許多人跌爛許多副眼鏡。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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