▲ 【移民澳洲】租金不跌反升 失業金僅夠1%租盤租金

新冠肺炎在澳洲肆虐，重挫當地的經濟和就業市場。有倡議團體發現，租金並不如樓價大跌，低價物業在疫情下不跌反升，令失業人士更難負擔。調查指，失業人士領取的津貼可能不夠交租，僅負擔得起1%租盤的租金。

自4月底以來，失業人士每兩周可獲超過1000澳元的「JobSeeker」津貼。澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）多次強調，翻倍的津貼只是臨時措施。

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澳洲社區倡議團體Anglicare Australia檢視了全國7.7萬個租盤，發現1人「JobSeeker」津貼夠交租的租盤，只有808個或1%。

Anglicare Australia常務董事錢伯斯（Kasy Chambers）表示，很多租客因疫情失業，對低收入人士而言，租金比3月爆疫初期更難負擔。她解釋，自3月以來，租金下降集中於高端市場；同時，更多的人爭住租廉價房屋。

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分析指出，莫里森政府本月計劃削減「JobSeeker」津貼，將失業人士可負擔的租盤大減至168個；如果12月後不再有補貼，只剩13個可負擔租盤。

錢伯斯形容，目前失業人士面對「計時炸彈」，延遲交租和暫停驅逐的措施很快結束，有些人拖欠數千澳元，同時面臨失業。

調查還發現，僅領取退休金的長者負擔得起625個租盤，傷殘津貼可負擔的僅192個租盤。Anglicare Australia促請政府，增加退休金金額。

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責任編輯：鄧燕君