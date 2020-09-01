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【A股追蹤】歐菲光否認將失蘋果供應商身份 午後仍然急跌

股樓投資 14:53 2020/09/01

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有消息指，蘋果公司(美：AAPL) 將內地手機觸控模組代工商歐菲光(深：002456) 從供應鏈名單中剔除。受消息影響，歐菲光今日開市後一度跌停板。歐菲光否認有關傳聞後，即終止跌停局面，全日仍大跌6.4%收報17.69元人民幣。

【內銀股業績】中國銀行上半年盈利倒退11% 待企穩2.5元始吸納 詳情請看【下一頁】

【藍籌業績】中銀香港上半年盈利倒退12% 中期息派0.44元 詳情請看【下一頁】

歐菲光表示，多年以來，公司一直在為美國大客戶提供產品和服務，與對方的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現「被美國大客戶剔除供應鏈名單」的情況。公告指，鑒於不實傳聞可能誤導投資者，影響正常市場秩序，公司對不實傳聞的發布者予以強烈譴責，並且保留追究其法律責任的權利。上半年，歐菲光約16%收入來自非安卓模組，這產品營業收入按年大升95%。因此一旦失去蘋果訂單，相信將對其未來業績有負面影響。

近日外媒報道，蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數將回歸台灣工廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。過往低價版iPad是由歐菲光、GIS及TPK三家一起供應觸控模組。今日亦有消息指，另一內地代工商藍思科技（深：300433）將承接歐菲光此前大部分觸控訂單。藍思科技相關人士向其他內媒指，公司沒對外發布承接歐菲光訂單相關消息，藍思智控本來就是蘋果觸控Film Sensor的供應商。藍思科技全日上升5.2%至36.32元人民幣。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

歐菲光（深：002456） 經濟

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