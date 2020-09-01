SHOPLINE迎合網購新趨勢　協助直播及廣告管理

▲ SHOPLINE香港區總經理韋百濤認為，網購已成為港人購物時不可或缺的一部分，網店需充分運用各樣的行銷手法，方能突圍而出。（湯炳強攝）

網上銷售成為不少零售商在疫情期間的「救命草」，藉此維持銷售甚至開拓客源。網購平台SHOPLINE宣布，推出SHOPLINE LIVE直播購物工具及智慧廣告系統，為網店客戶提供更完善的宣傳和銷售工具。其香港區總經理韋百濤認為，隨著直播行銷日漸興起，網店宜善用不同輔助工具，方能提升效率並迎合趨勢。

用戶慣用手機App 零售商宜建App吸客

網店除了需要有不同的產品和服務，亦要善用不同的行銷手法，以吸引客戶。韋百濤表示，不少網店以往進行直播時，只能作出產品介紹和推銷，無法讓客戶直接購買。若網店讓客戶在Facebook等社交平台上以留言或訊息落單，則令網店在直播後需花上時間處理，甚至有可能會引起庫存不足的問題。而公司今次推出直播購物工具，目標正正是協助網店在進行直播時，省卻不必要的工作量。

一站式直播管理 統一於網店交易

韋表示，新推出的直播購物工具可讓網店與顧客互動並直播介紹商品。同時，網店可藉此工具在自家平台及 Facebook進行直播，並在一站式管理介面即可同步管理及回應觀眾的留言及訊息。

此外，網店在直播推銷重點商品時，可把相關商品資訊及落單關鍵字顯示在留言頁面 供顧客查閱。「藉此功能，顧客無需離開直播，即可直接將商品加入到網店的購物車，並付款結帳。」他補充，如網店在Facebook進行直播，亦可以預先為商品設落單的關鍵字，聊天機械人（Chatbot）在客戶輸入關鍵字後即會在在 Facebook Messenger自動向顧客發送落單通知訊息，方便顧客到網店付款結帳。

再者，網店在直播完結後，亦可即時從系統查閱觀看人數、加入購物車次數及營銷總額等直播數據及銷售成效。韋百濤指出，本地網店與鄰近國家及地區相比，較少以直播宣傳方式吸客，而最近開始增加。現時，已選用平台基本方案的品牌或零售店可選擇以月費或年費形式添置直播購物工具，費用為港幣379元及港幣2,999元。

AI分析廣告效益 缺貨後即停廣告

除了直播購物工具外，平台另推出全新智慧廣告系統，以協助網店處理Facebook廣告設定。韋百濤指出，網店以往在商品缺貨後，需要以人手調整廣告設定。若未有即時更改廣告設定，網店就有可能白白浪費該廣告及所付費用，甚至令客戶對網店帶來負面印象。

新系統利用人工智能（Artificial Intelligence，AI）分析後，為網店推薦預期廣告效益較佳的商品，並自動關閉成效較差或缺貨商品的廣告。而系統亦可針對新舊客戶及年齡等因素，向指定目標受眾進行廣告。此外，系統更提供素材合成功能，用戶只要選取產品相片，系統即可自動制作出影片廣告。

記者：楊匡然