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【移民澳洲】FB或禁澳洲用戶分享新聞 因當地倡立法制衡科企

環球社會熱點 14:02 2020/09/01

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澳洲將通過法例，要求Facebook和Google，與新聞集團就分享新聞內容分拆利潤，Facebook表示，屆時將暫停用戶分享新聞的功能。

不論是讀者還是新聞機構，在Facebook分享新聞已是常態，但這個功能，澳洲用戶未來可能無福消受。因當地將通過法例，要求Facebook和Google，與新聞集團就分享新聞內容分拆利潤。Facebook擔心，一旦法例通過，當地新聞集團便可「獅子開大口」，向社交媒體平台索價，並揚言屆時將禁止當地用戶使用相關功能。

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若澳洲政府通過新法例，社交媒體平台Facebook和Google在分享新聞內容時，須與新聞集團就收益分成；相關費用由仲裁小組決定，每次違法都可能面臨罰款，高達該公司在澳洲總收入10％。

Facebook全球新聞合作夥伴關係負責人布朗（Campbell Brown）批評，該法例站不住腳。她認為，若法例通過，新聞媒體便可「獅子開大口」，向社交媒體平台按內容索價（charge us for as much content as they want at a price with no clear limits）；屆時將停止澳洲用戶在Facebook和instagram上分享新聞的功能。

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Facebook和Google壟斷數碼廣告界多時。在美國，兩家公司佔整體數碼廣告支出費用一半以上，在澳洲更佔7成。世界各地都曾立法制衡Facebook和Google，如西班牙在2014年曾簽署法案，強迫Google就其新聞摘要的內容支付費用，Google其後刪除西班牙的新聞媒體，對該國新聞業造成打擊；法國和德國也有類似嘗試，惜未能成功。

去年10月，Facebook同意每年向新聞機構支付數百萬美元，換取可以專用的新聞標籤發布相關內容。Google於6月宣布類似計劃，向新聞集團支付內容費用，並曾多次投資和捐贈給新聞業界。 

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責任編輯：葉芷樺

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