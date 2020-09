【移民澳洲】FB或禁澳洲用戶分享新聞 因當地倡立法制衡科企

▲ 澳洲將通過法例,要求Facebook和Google,與新聞集團就分享新聞內容分拆利潤,Facebook表示,屆時將暫停用戶分享新聞的功能。

不論是讀者還是新聞機構,在Facebook分享新聞已是常態,但這個功能,澳洲用戶未來可能無福消受。因當地將通過法例,要求Facebook和Google,與新聞集團就分享新聞內容分拆利潤。Facebook擔心,一旦法例通過,當地新聞集團便可「獅子開大口」,向社交媒體平台索價,並揚言屆時將禁止當地用戶使用相關功能。

若澳洲政府通過新法例,社交媒體平台Facebook和Google在分享新聞內容時,須與新聞集團就收益分成;相關費用由仲裁小組決定,每次違法都可能面臨罰款,高達該公司在澳洲總收入10%。

Facebook全球新聞合作夥伴關係負責人布朗(Campbell Brown)批評,該法例站不住腳。她認為,若法例通過,新聞媒體便可「獅子開大口」,向社交媒體平台按內容索價(charge us for as much content as they want at a price with no clear limits);屆時將停止澳洲用戶在Facebook和instagram上分享新聞的功能。

Facebook和Google壟斷數碼廣告界多時。在美國,兩家公司佔整體數碼廣告支出費用一半以上,在澳洲更佔7成。世界各地都曾立法制衡Facebook和Google,如西班牙在2014年曾簽署法案,強迫Google就其新聞摘要的內容支付費用,Google其後刪除西班牙的新聞媒體,對該國新聞業造成打擊;法國和德國也有類似嘗試,惜未能成功。

去年10月,Facebook同意每年向新聞機構支付數百萬美元,換取可以專用的新聞標籤發布相關內容。Google於6月宣布類似計劃,向新聞集團支付內容費用,並曾多次投資和捐贈給新聞業界。

