Facebook警告若澳洲堅持通過新規　當地用戶將無法分享新聞

Facebook威脅指，如果澳洲法規頒布，當地用戶未來或被禁止分享本地及國際新聞。

社交平台Facebook表示，若澳洲政府通過新法例改變出版者與在線平台之間的付費安排，當地用戶將無法在Facebook及 Instagram上共享或分享新聞內容。

綜合外媒報道，澳洲有關部門早前公布一份新規，傳統媒體公司可根據在Facebook和Google網站上發布的內容，向兩間公司收取合理報酬。在Facebook看來，這個新規是十分離地。因這將迫使社交網絡與出版商達成收入分成協議，最終條款將由獨立仲裁員決定，而Facebook也將無權退出交易。

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Facebook全球新聞合作夥伴關係主管Campbell Brown表示，澳洲政府分別給了兩個選擇：一是完全移除新聞，二則是接受該項新規，跟隨他們（政府）所訂立的價錢付費，直指收費條款限制不明確，損害公司利益。「很不幸地，無一間企業可以這樣經營。」

近年來，歐洲也陸續嘗試迫使Facebook及Goolge等平台向發行商提供更多收益。西班牙在2014年簽署一項法律，強迫Google為Google新聞中的頭條新聞和新聞摘要付費，然而Google曼後選擇全面移除西班牙當地的新聞，對當地新聞業造成打擊。而法國和德國也曾嘗試實施類似法例，但最後也以失敗告終。

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責任編輯：黎淑雯