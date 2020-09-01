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【WeChat Pay獎賞】WeChat Pay HK夥City’super、大家樂等商戶推印花獎賞 可換電子現金券及JOOX VIP等

即市財經 14:29 2020/09/01

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WeChat Pay夥多家商家推出夏日獎賞活動。

騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK夥City’super、大家樂等多家商戶在夏日舉行購物活動，並推出「狂熱印花賞」，用戶在儲印花兌換電子現金券外，還有JOOX VIP音樂及PUBG MOBILE「食雞」遊戲道具等優惠體驗。

WeChat Pay指，參與「日日賺印花」的商戶眾多，還包括U購、華潤萬家、Vango等，現用戶每日於指定香港商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿10元，即可參加搖一搖抽獎活動「日日狂賞搖」，有機會搖出高達2,888元的電子現金券禮包。

WeChat Pay HK印花獎賞及額外優惠活動：

WeChat更新至最新版本，推出新功能。當中WeChat Pay HK為用戶新增2大付款捷徑，透過3D Touch功能，或長按WeChat應用程式（只適用於iOS用戶），或點撃WeChat應用程式內右上角的「+」，即可直接打開付款碼。

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編輯：陳華

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