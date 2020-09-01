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【港版健康碼】本港即將推行健康碼　有效性及透明度成推行隱憂

科技 13:51 2020/09/01

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有本地科技業界專家表示，健康碼與感染風險App實為兩項不同性質的措施，前者可作為個人身份的認證，以及出入境健康申報用途。

原在7月初推出的「港版健康碼」延期推行，創新及科技局長薛永恒於日前表示，健康碼已準備就緒，但需待本港的新冠肺炎疫情穩定後才能推出。與此同時，局方下月試行「感染風險通知應用程式」，市民可透過掃描二維碼（QR Code）方式自願參與。有本地科技業界專家表示，健康碼與感染風險App實為兩項不同性質的措施，前者可作為個人身份的認證，以及出入境健康申報用途。

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QR code本身是由一串無法轉換的數字組成，能夠承載不同資訊種類，包括數字、字母、位元組（二進制）以及日文、漢字等。其應用範圍廣泛，目前已經擴展到產品跟蹤，物品識別，文件管理等方面，同時延伸至電子支付層面，並可應用在現時的健康碼上，作為個人識別用途。

趨勢科技香港及澳門區顧問總監李浩然表示，QR Code無法加密是一個不爭的事實，故藉此作為個人健康碼存在一定風險。他解釋，QR Code是一項單向性產品，並無接收數據的功能，需要視乎其發行商的網絡保安應變能力。不過，坊間的QR Code設計一般都具有效時間，如15分鐘過後，該編碼就會自動失效，可確保資料免被盜用的問題，保障用戶個人私隱。

此外，由於中國內地及澳門地區早已實施健康碼制度，更會將個人病歷上載，方便醫護人員查閱。內地民眾可透過微信或支付寶等應用程式來儲存健康碼；而澳門則有專屬的政府應用程式，只需於系統登記一次即可隨時更新「澳門健康碼」的顏色和有效日期，其數據將儲存在背後的伺服器當中。

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李浩然認為，港府首次推行健康碼，只會記載出入境所需的個人資料，例如姓名、性別、出生日期、證件號碼和聯絡電話，以及記錄醫療檢測機構名稱和有效的核酸檢測結果，作為出入境健康申報用途，但不排除日後可加入更多資料數據。

在資料儲存方面，他估計港府應會倣效澳門的做法，並由資科辦自行推出港版健康碼應用程式，確保資料不涉及第三方機構，而所有紀錄只會儲存在用戶手機內，政府也就無法掌握市民的行蹤。他又強調，雖然健康碼無法加密，但其資料只會在政府數據中心的伺服器端加密處理，防止資料外洩風險，可消除港人疑慮。

記者：施雯雯

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