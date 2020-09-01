恒指8月大落後 變身後科技股含金量增有望提振表現

盡管全球疫情未完全消退，惟疫情見頂的趨勢，加上全球大放水及美元弱勢，推升環球股市。MSCI環球指數8月份創34年以來最高的8月表現。不過期內港股表現大落後，主要因美國制裁措施陰持續削弱投資港股情緒，另恒指科技股含金量偏低亦拖累表現，本周五收市後恒指變身，有望改善表現。

美股颷升屢創新高 領漲全球

8月份MSCI環球指數8月份勁升近7%，為1986年以表現最勁的8月份，其中美股表現最勁。美國目前疫情目前仍嚴重，不過每日新增確診數字由7月份的高峰持續回落，市場憧憬疫情見頂經濟重啟，推升美股；加上儲局續放水，資金推動美股走高。美股納指及標指於8月屢創新高，月內分別勁升9.6%及7%，領漲全球主要股市。

除了美股，全球其他主要股市8月份都錄得顯著升勢，主要受惠全球大放水、超低息及弱美元環境下，驅動借美元買風險資金，資金流入推升環球股市。現時美滙指數失守92水平，跌至逾兩年低位，成推升環球股市的主要因素。

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港股原應同受惠資金流動性提升，惟本港身正處中美緊張關係的風眼，拖累了港股表現。美國對本港車行多項制裁措施，包括制裁11名中港官員，又終止對香港特別待遇，削弱投資港股的情緒，令港股反彈力弱。8月份港股僅升2.4%，大幅落後其他股市。

除了市場氣氛受制，恒指的科技股含金量偏低亦拖累表現。恒指的科技股的比重僅約17%，遠低於標指的約3成比重。現時科技股為升市的火車頭，恒指科技股含金量偏低，因而升勢未能與其他市場看齊。

恒指變身納新經濟股 以強者換走弱者

事實上，8月份本港科技股表現並不弱，恒生科技指數月內升5.4%。而本周五（9月4日）收市後恒指會變身，將納入3隻新經濟股，包括阿里阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，這些股份近日走勢強勁，納入後恒指表現有望改善。

另方面，將被剔出恒指的3隻藍籌，包括信置 （00083） 、旺旺 （00151） 及神華 （01088） ，其中首兩者於8月份表現都在最差藍籌的十名內，神華亦處偏後位置，用強者換走弱者，恒指9月表現有改善。

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責任編輯：錢家鋒