【小米股價】小米驚買唔切？　止賺位宜推升至23.5元

小米 （01810） 股價日日破頂，最新又升約半成，盤中高見25.15元。打開小米的股價圖，大家擔唔擔心呢？股價5日累積升近4成，擔心追唔切？即使中印關係轉趨緊張，對於積極進攻印度市場的小米影響似乎不大，股價愈升愈有。

事實上，小米市場除了在印度外，在歐洲市場亦發展不俗。根據Canalys全球智能手機市場第二季度報告顯示，小米為全球第四智能手機生產商。值得留意的是，小米在歐洲市場智能手機出貨量逆勢上升，按年增長65％，市場份額達至17％。小米在歐洲市場排名第三，僅次於三星及蘋果，已超越排第四的華為。

小米業績好兼獲大行唱好，加上同時獲納入為恒指及國指成份股，並將於下周一（7日）起生效，長綫有助提升小米股票流通性，亦可吸引更多機構性投資者參與。無錯，看股價圖不用擔心，股價升到無回頭，根本無位上車。但問題是，短綫累積升幅龐大，料已反映不少利好因素，14天RSI升至88水平，在過去半年都未見過咁誇張。

大市受制250天綫

哪應如何部署好呢？現時未買的散戶，就算啦！其實小米都升到咁，要買就買其他股份。有貨的散戶，當然不是全部現價沽出。揸住強勢股，最多人用的策略永遠都係推升止賺位。哪應幾時食好呢？觀乎港股大市目前整固，亦受制250天綫，若未能守穩24600點支持位，恐怕需借勢回調，亦拖累大市投資氣氛，小米要再急升的機會亦隨之下降。故可將小米止賺位推升至23.5元。若小米未能再上，則可在23.5元先食一注；若再失守23元，則可再在22.5元止賺，逐步減持方為上策。否則，則可持有，繼續放風箏。還有一個指標，不妨留意小米成交，會否同股價出現背馳情況。

至於市場經常談及的「染藍」，小米可獲被動資金買入，可望成為股價推手。但一向以來，被動資金其實所佔股份每日成交的佔比實算不多，故未宜對小米股價過份憧憬。

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記者：江麗琦