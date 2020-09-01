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德國大學設「不做事情」獎學金達近1.5萬元　冀宣揚「推己及人」信念

環球政經 15:29 2020/09/01

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大學獎學金種類多多，不是要成績突出，就是課外活動表現活躍，但在德國一所大學就設有「唔做嘢」獎學金，金額達1900美元（將1.47萬港元），而申請者就需要答出他們不會做甚麼以及作出解釋。

綜合外媒報道，德國漢堡藝術大學日前提供一個名為「不做事情」獎學金特別，於8月25日開始接受申請，截止日為9月15日。申請者須以一個問題為主軸寫一份計劃書，該問題便是「為了避免自己的人生對他人造成負面影響，我不應該採取什麼行動？」

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漢堡藝術大學的設計教授Friedrich von Borries創立該獎學金，希望可以挑戰社會對於成就和成功的看法。「我們生活在這個社會中的信念，都是由成功、增長、金錢等所驅使去生活，這些思想都讓我們陷入生態危機和社會不公正之中。」

他又希望顛覆較刻板的印象，把獎學金給予「甚麼都不做」的申請人，而不是表現「最好」的人。Friedrich von Borries就指這個意見是受「新冠肺炎」所啟發，「在疫情期間，我們都為了保護他人及自己，而減少外出。正正就是這種態度（推己及人），我希望我們能夠轉移到新冠肺炎後的時代。」

 

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責任編輯：黎淑雯

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