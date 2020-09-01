【慳錢有方】WeChat Pay HK夥兩商戶　儲印花賺電子現金券

▲ WeChat Pay HK推出多項優惠購物體驗，包括「狂熱印花賞」。

本港在新冠肺炎疫情影響下，最新失業率達6.1%，日常開支亦能慳則慳。騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK，推出多項優惠購物體驗，包括「狂熱印花賞」，用戶儲印花兌換電子現金券。

該平台現時夥同city’super及大家樂，推出專屬印花獎賞。由即日起至10月31日，用戶在以上商戶，用WeChat Pay HK單筆消費滿10元，可參與「日日賺印花」活動，每三個電子印花可兌換5元電子現金券一張，每月最多可換領三張合共總值15元電子現金券。

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另外，由即日起至10月31日，用戶於city’super、LOG-ON以及cookedDeli，單筆消費滿10元，可獲「音樂印花賞」電子印花一個，每三個電子印花可換領14天JOOX VIP兌換碼。而由即日起至9月7日，於大家樂單筆消費滿10元，可獲「PUBG印花賞」電子印花一個，每三個電子印花可換領PUBG MOBILE道具兌換碼。

新增兩項付款功能 縮減付款流程

WeChat Pay HK新增兩大付款捷徑，現時用戶只要更新該應用程式。可獲兩項新功能，包括透過3D Touch功能，或長按WeChat應用程式（只適用於iOS用戶），或點撃WeChat應用程式內右上角的「+」，即可直接打開付款碼，縮減付款流程。

▲ 現新增兩大付款捷徑，長按應用程式（只適用於iOS用戶）可打開付款碼。（WeChat Pay HK提供）

▲ 點撃WeChat應用程式內右上角的「+」，即可直接打開付款碼。（WeChat Pay HK提供）

責任編輯：馬意文