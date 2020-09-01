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【iPhone12】預期「在家工作」谷需求 傳蘋果至少生產7500萬部iPhone 12

即市財經 13:23 2020/09/01

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外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。

市場傳出蘋果公司（美：AAPL）計劃今年推出4款5G iPhone 12手機，最快10月底開售。外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。據悉，蘋果亦會同時推出新的Apple Watch及iPad Air。蘋果發言人對此不予置評。

外電指，蘋果去年夏季要求供應商生產逾7500萬部手機與2018年的目標相近，在全球衰退及疫情大流行下，仍然訂下目標出貨量7500萬至8000萬部手機，為看好的訊號，認為「在家工作」及遙距學習將帶動iPhones， iPads及Mac的需求。

消息人士指，iPhone 12除了支援5G網絡，手機屏幕尺寸選擇亦會增加。早前有報道稱，iPhone 12將分成兩批上市，首批會在10月底開售，包括5.4吋及6.1吋版本，11月則推出iPhone 12系列高級版本，包括6.1和6.7吋，最平版售價為699美元（約5452港元）起，貴價版本達1499美元（約11692港元）。

其他產品方面，消息指，新款iPad Air的屏幕將會如iPad Pro一樣，第六代的Apple Watch亦會推出兩個版本，另外，蘋果將推出首個「Beats」品牌以外的頭戴式耳機。

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編輯：袁諾曦

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G Apple iPad iPhone Apple Watch iPad Pro
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