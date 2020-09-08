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【iPhone12】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行、產品傳聞一覽　料產7500萬部5G版 iPhone 12（附圖）

即市財經 23:21 2020/09/08

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外電引述消息指，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。

蘋果公司（Apple，美：AAPL）公布，年度最大規模的秋季產品發布會將定於本港時間9月16日凌晨1時舉行，市場漸評估蘋果即將發布的新產品，除了被視為必然產品iPhone 12。外電指，蘋果在首支援5G的iPhone12外，也會一併更新Apple Watch、iPad Air、HomePod、新耳機。

報道指，蘋果擬推4款5G iPhone 12手機，最快10月底開售，並引述消息，蘋果要求其供應商今年至少生產7500萬部5G iPhone手機，大致與去年相同，並期望出貨量最高可達到8000萬部。

蘋果秋季發布會主要產品傳聞

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蘋果發言人對此不予置評。蘋果周二（9月1日）盤前股價再升2.5%至132.2美元。

外電指，蘋果去年夏季要求供應商生產逾7500萬部手機與2018年的目標相近，在全球衰退及疫情大流行下，仍然訂下目標出貨量7500萬至8000萬部手機，為看好的訊號，認為「在家工作」及遙距學習將帶動iPhones， iPads及Mac的需求。

消息人士指，iPhone 12除了支援5G網絡，手機屏幕尺寸選擇亦會增加。早前有報道稱，iPhone 12將分成兩批上市，首批會在10月底開售，包括5.4吋及6.1吋版本，11月則推出iPhone 12系列高級版本，包括6.1和6.7吋，最平版售價為699美元（約5452港元）起，貴價版本達1499美元（約11692港元）。

其他產品方面，消息指，新款iPad Air的屏幕將會如iPad Pro一樣，第六代的Apple Watch亦會推出兩個版本，另外，蘋果將推出首個「Beats」品牌以外的頭戴式耳機。

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編輯：袁諾曦

美股 5G 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPad iPhone Apple Watch iPad Pro

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【美股焦點】蘋果下周三（16日）凌晨1時舉行發布會 傳9月中起生產5G iPhone

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