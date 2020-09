【英國疫情】半價堂食優惠最後一日 餐廳大排長龍

新冠肺炎疫情全球大流行,英國政府推出半價堂食優惠,以補貼形式鼓勵民眾外出用餐,支援飲食業職位。半價堂食優惠深受民眾歡迎,周一(8月31日)為優惠最後一日,不少民眾都湧到餐廳用餐,不少餐廳門外更大排長龍。

英國政府自8月起推出名為「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠計劃,有8.4萬間餐廳參與計劃。每逢周一至周三,食客到參與計劃的餐廳堂食可獲半價優惠,每人每次可獲優惠的上限為10英鎊(約100港元),費用由政府補貼。

英國《衛報》報道,不少民眾趕於優惠最後一日外出用膳,英國各地市中心及大街上,都可見有大量民眾排隊等候進餐廳用膳,更包括麥當勞和Nando's等連鎖快餐店。部分餐廳深受歡迎,民眾透過手機應用程式取籌,輪候時間更長達3小時。

有食客於疫情期間失業,但8月都多次使用半價堂食優惠。他們表示過往不會經常外出用餐,但堂食半價優惠吸引,成為他們頻繁外出用餐的誘因。

倫敦北部一間西班牙小吃餐廳Escocesa表示,餐廳過往每日有40至50名食客,計劃推出後卻大幅增加至120人,生意得到改善,因此該餐廳計劃於9月自行提供八折優惠吸引食客。

根據英國政府上周公布的數據,在8月頭三周,已有超過6,400萬人次使用優惠外出用餐,按英國約6,665萬的人口計算,幾乎全國每位民眾都曾使用優惠,可見計劃深受歡迎。堂食半價優惠推出以來,餐廳用膳人數與去年同期於周一至周三時相比,大幅增加61%。

英國財政部打算撥款5億英鎊(約50億港元)支持計劃,但民眾的反應熱烈,英國政府或要追加撥款。

