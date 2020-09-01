澳門8月博彩收入按年跌94.5%　連續5個月挫逾9成

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全球次季可穿戴設備出貨升14% 蘋果華為小米居三甲
澳門博彩收入未見起色，澳門博彩監察協調局公布，澳門8月博彩收入按年續跌94.5%至13.3億澳門元，連續5個月挫逾9成，按月則微跌1%。首8個月計，澳門博彩收入按年跌81.6%至1982.18億元澳門元。
濠賭股普遍向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升1.8%；金沙 （01928） 升0.7%。另外，永利 （01128） 升1.2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升0.6%；美高梅 （02282） 則跌逾2%。
澳門陸續重啟由內地不同地區恢復赴澳自由行，而澳門政府日前表示，與騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及澳門航空合作於9月1日推出「擴客源、興經濟、保就業」計劃。旅客來澳門前，可通過關注澳門特區旅遊局的微信（WeChat）公眾號和飛豬小程序，分別參與酒店和機票優惠的抽獎活動。
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責任編輯︰梁浩碩