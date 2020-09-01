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澳門8月博彩收入按年跌94.5%　連續5個月挫逾9成

即市財經 13:05 2020/09/01

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澳門8月博彩收入按年跌94.5%　連續5個月挫逾9成

澳門博彩收入未見起色，澳門博彩監察協調局公布，澳門8月博彩收入按年續跌94.5%至13.3億澳門元，連續5個月挫逾9成，按月則微跌1%。首8個月計，澳門博彩收入按年跌81.6%至1982.18億元澳門元。

濠賭股普遍向上，其中藍籌股銀娛 （00027） 升1.8%；金沙 （01928） 升0.7%。另外，永利 （01128） 升1.2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升0.6%；美高梅 （02282） 則跌逾2%。

澳門陸續重啟由內地不同地區恢復赴澳自由行，而澳門政府日前表示，與騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及澳門航空合作於9月1日推出「擴客源、興經濟、保就業」計劃。旅客來澳門前，可通過關注澳門特區旅遊局的微信（WeChat）公眾號和飛豬小程序，分別參與酒店和機票優惠的抽獎活動。

【澳門旅遊】澳門夥騰訊及阿里巴巴推4億元獎賞計劃　旅客來澳最高可獲500元酒店房價優惠

【濠賭股】博監局：澳門防疫採熔斷機制 警告若賭場再停業勢重擊經濟

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯︰梁浩碩

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