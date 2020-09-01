▲ 【新冠疫苗】中俄疫苗潛在缺憾 或拖低至40%有效

俄羅斯和中國開發的兩款疫苗備受矚目，但專家指出，兩者都有一個潛在缺憾，可能限制其有效性。2款疫苗是根據普通感冒（common cold）的病毒研發而成，而很多人都已經有該病毒載體的抗體，疫苗的有效程度或由70%降至40%。

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中國藥廠康希諾生物的疫苗已獲中國批准用於軍事用途，是複製第5型腺病毒（Ad5）再改良而成的。該疫苗據報已獲數個國家緊急批准，進行大規模試驗。

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）在有限的測試下，仍獲得俄羅斯批准。該疫苗是由基於Ad5和第二種較不常見的腺病毒研發出來。

腺病毒是一種常見的病毒感染，上呼吸道感染主要由腺病毒第1、2、3、5、6型引起。腺病毒的臨床症狀較嚴重，典型症狀為發燒、喉嚨痛、鼻塞及流鼻水。

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美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）疫苗研究員德賓（Anna Durbin）表示，使用Ad5腺病毒載體引起關注，由於很多人都對該腺病毒免疫，也許無法達至70%有效，可能只有40%，但總好過沒有。

「史普尼克5號」藥廠、俄羅斯衞生部門轄下的加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute）表示，他們使用兩種病毒，有助解決Ad5免疫問題。

康希諾生物和加馬列亞研究所有多年研發疫苗的經驗，並以Ad5研發出伊波拉（Ebola）疫苗，被獲批使用。康希諾生物和加馬列亞研究所均未回應疫苗是否存在潛在缺憾。

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責任編輯：鄧燕君